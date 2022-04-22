ВС РФ ракетами «Калибр» уничтожили до батальона личного состава ВСУ

Российские военные нанесли удары ракетами «Калибр» по району железнодорожной станции Днепропетровской области. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Отмечается, что удар был нанесен в районе железнодорожной станции Мелиоративное, в результате чего уничтожено до батальона личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) с вооружением и военной техникой. В украинской армии батальон включает в себя от 145 до 500 человек.

Кроме того, российская авиация нанесла удары по 58 украинским военным объектам, в том числе по трем топливным хранилищам.

Также в районе населенного пункта Донецкое «расчетом зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» сбита в воздухе украинская тактическая ракета «Точка-У».

Днем ранее Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе города Запорожье. Кроме того, высокоточными ракетами были нанесены по 14 объектам ВСУ.

15 апреля ВС РФ ракетами «Калибр» нанесли удар по военному объекту на окраине Киева. В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар» уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа спецоперации — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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