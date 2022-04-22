Посол РФ в США Антонов назвал серьезной ошибкой лишение России статуса наблюдателя при ОАГ

Приостановление статуса России в качестве постоянного наблюдателя в Организации американских государств (ОАГ) является серьезной ошибкой. Соответствующее высказывание российского посла в Америке Анатолия Антонова было опубликовано в Telegram-канале российской дипмиссии 21 апреля.

Антонов считает, что любая международная организация обязана, прежде всего, объединять государства для решения актуальных проблем. Россия добросовестно работала для продвижения в западном полушарии демократии, прав человека, безопасности и развития — целей ОАГ. Россию, как подчеркивает посол, интересует взаимодействие с объединением.

«Это часть целенаправленной кампании по изоляции России на международных площадках. Нас наказывают за то, что мы твердо отстаиваем свои законные национальные интересы и отказываемся подчиняться чужой воле», — передает слова Антонова

Москву возмущает наличие в резолюции бездоказательных обвинений в якобы нарушении РФ международного права, сказал посол.

«Документ ссылается на репортажи СМИ, их извращенную трактовку событий на Украине. Сожалеем, что в основе беспрецедентного для ОАГ решения по пересмотру статуса наблюдателя оказались лживые факты, с которыми многие из делегаций знакомы лишь понаслышке», — отметил он.

Кроме того, как передает «Газета.Ru», Антонов рассказал, что на саммите ОАГ ему не дали возможность выступить.

Ранее этим же днем, 21 апреля, совет ОАГ поддержал временное лишение соответствующего статуса Москвы на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса.

16 апреля Антонов заявил, что США намерены запугивать Латинскую Америку вторичными санкциями в наказание за непринятие антироссийских санкций.

6 апреля российское посольство в США сообщило, что генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро проявил русофобский подход в процессе решения вопроса относительно пересмотра статуса России при организации.

5 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров завил, что откровенная надуманность и лживость утверждений о неких «военных преступлениях» российских военнослужащих, которые проводят спецоперацию по защите населения Донбасса, похожа на повод сорвать ведущиеся российско-украинские переговоры.

Западные страны начали вводить санкции против РФ в связи с объявлением 24 февраля о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».