Прямой эфир
Мир
МВФ согласился с оценкой Киева в необходимости ежемесячной помощи в $5 млрд
Мир
В Германии предрекли рекордную плату за российские энергоресурсы
Общество
Росавиация призвала авиаперевозчиков подготовиться к полетам без GPS
Экономика
В США спрогнозировали рекордную инфляцию из-за политики Байдена
Мир
Антонов сообщил о намерении РФ получить подтверждение безъядерного статуса Украины
Мир
Захарова обвинила США в раскачивании ситуации в сфере международной безопасности
Общество
СК откроет горячую линию для беженцев с Донбасса
Мир
Ле Пен проиграла дебаты Макрону перед вторым туром выборов во Франции
Общество
Депутаты предложили повысить максимальный налоговый вычет при покупке жилья
Мир
В США легкомоторный самолет потерпел крушение на территории фабрики
Общество
Более 4,4 млн жителей Подмосковья привились от COVID-19
Сюжет:

Посол РФ в США Антонов назвал серьезной ошибкой лишение России статуса наблюдателя при ОАГ

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Приостановление статуса России в качестве постоянного наблюдателя в Организации американских государств (ОАГ) является серьезной ошибкой. Соответствующее высказывание российского посла в Америке Анатолия Антонова было опубликовано в Telegram-канале российской дипмиссии 21 апреля.

Уплыли из сетей: сколько Балтия отдаст за отказ от электричества из РФ
Речь идет о сотнях миллионов евро ежегодно, не считая капитальных расходов

Антонов считает, что любая международная организация обязана, прежде всего, объединять государства для решения актуальных проблем. Россия добросовестно работала для продвижения в западном полушарии демократии, прав человека, безопасности и развития — целей ОАГ. Россию, как подчеркивает посол, интересует взаимодействие с объединением.

«Это часть целенаправленной кампании по изоляции России на международных площадках. Нас наказывают за то, что мы твердо отстаиваем свои законные национальные интересы и отказываемся подчиняться чужой воле», — передает слова Антонова

Москву возмущает наличие в резолюции бездоказательных обвинений в якобы нарушении РФ международного права, сказал посол.

«Документ ссылается на репортажи СМИ, их извращенную трактовку событий на Украине. Сожалеем, что в основе беспрецедентного для ОАГ решения по пересмотру статуса наблюдателя оказались лживые факты, с которыми многие из делегаций знакомы лишь понаслышке», — отметил он.

Кроме того, как передает «Газета.Ru», Антонов рассказал, что на саммите ОАГ ему не дали возможность выступить.

Ранее этим же днем, 21 апреля, совет ОАГ поддержал временное лишение соответствующего статуса Москвы на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса.

16 апреля Антонов заявил, что США намерены запугивать Латинскую Америку вторичными санкциями в наказание за непринятие антироссийских санкций.

6 апреля российское посольство в США сообщило, что генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро проявил русофобский подход в процессе решения вопроса относительно пересмотра статуса России при организации.

5 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров завил, что откровенная надуманность и лживость утверждений о неких «военных преступлениях» российских военнослужащих, которые проводят спецоперацию по защите населения Донбасса, похожа на повод сорвать ведущиеся российско-украинские переговоры.

Западные страны начали вводить санкции против РФ в связи с объявлением 24 февраля о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022