Байден заявил о запуске США программы приема беженцев с Украины

Соединенные Штаты запускают программу приема беженцев с Украины, позволяющую ускорить их иммиграцию. Об этом 21 апреля заявил глава Белого дома Джо Байден в специальном выступлении, посвященном украинскому конфликту, транслировавшемся на странице Белого дома в Twitter.

По его словам, новая программа иммиграции «позволит украинцам, ищущим убежища, приезжать напрямую из Европы в США». Также более доступны станут иммиграционные визы и рассмотрение дел прибывших».

«Она даст возможность ускоренной миграции из Европы в Соединенные Штаты украинцам, у которых есть американский спонсор, например семья или неправительственная организация», — сказал американский лидер.

Также он отметил, что США выделят дополнительный пакет военной помощи Украине на $800 млн. В него войдут, в частности, тяжелая артиллерия, боеприпасы для нее и тактические беспилотники.

15 апреля папа римский Франциск в интервью телеканалу RAI раскритиковал Запад за деление беженцев на украинских и всех остальных. Он признал право стран защищать себя, но при этом отметил, что проблемой является то, что люди забыли язык мира.

Из числа почти 3 млн украинцев, приехавших в Польшу начиная с 24 февраля, около 1,7–1,8 млн решили остаться, заявил в конце марта польский президент Анджей Дуда. По его словам, также украинских беженцев принимают в Канаде, Японии, Германии, США и Западной Европе.

17 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил о намерениях правительства Германии провести полноценную интеграцию прибывающих украинцев в общество. Он обусловил такое решение осознанием долгосрочности перспектив их пребывания на территории страны.

В середине марта власти Франции сообщили о въезде в страну более 10 тыс. украинцев, но страна может принять не более 25 тыс. человек.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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