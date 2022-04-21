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В Испании выявлен первый случай заражения сальмонеллой от продукции Kinder

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Европейский центр профилактики и контроля заболеваний выявил в Испании первый случай заражения сальмонеллой, связанный с шоколадом Kinder. Об этом сообщает газета El Mundo в четверг, 21 апреля.

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Сообщается, что испанские органы здравоохранения также расследуют два других возможных случая заражения сальмонеллой от того же производителя.

Две недели назад Испанское Агентство по безопасности пищевых продуктов и питанию выпустило приказ об отзыве некоторой продукции Kinder, изготовленной в Бельгии, где начато расследование о заражении сальмонеллой шоколада линии Kinder на фабрике Ferrero в муниципалитете Арлон.

Ранее, 14 апреля, Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) также запретило импорт, продажу и распространение шоколадных яиц Kinder Surprise, выпущенных в Бельгии, после выявления связанных с ее употреблением случаев заражения в Европе сальмонеллой.

3 апреля стало известно, что итальянский производитель кондитерских изделий Ferrero отзывает партии своих популярных шоколадных яиц Kinder Surprise в Великобритании и Ирландии из-за возможной связи сладостей с рядом случаев заражения сальмонеллой. Так, поставлять в Британию и Ирландию перестанут Kinder Surprise сроком годности в период с 11 июля по 7 октября 2021 года, произведенные в Бельгии. Людям, которые уже купили яйца, посоветовали их не есть.

8 апреля от европейской системы быстрого уведомления по качеству продуктов питания и кормов, а также от международной сети органов по безопасности пищевых продуктов поступило заявление о сальмонелле в некоторых товарах марки Kinder. В тот же день в пресс-службе компании Ferrero рассказали «Известиям», что в России случаев заболевания сальмонеллезом, связанных с продукцией Kinder, выявлено не было.

Тогда же в Роспотребнадзоре после уведомления от европейских коллег заявили, что вредоносные бактерии обнаружили в шоколадных изделиях Kinder happy moments, Kinder circus, Kinder mix, Kinder uovo maxi, Kinder happy moments, Kinder uovo maxi, Schokobons, Mix cross cat kinder, Happy snack бельгийского производства.

В свою очередь начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова в тот же день объяснила, что бактерии сальмонеллы могут попасть в продукты питания по вине человека. Котельникова уточнила, что бактерии проникают в продукты, например, если люди недостаточно тщательно вымыли руки.

Сальмонеллез — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Salmonella. Чаще всего заболевание протекает с поражением кишечника и сопровождается повышением температуры тела, общей слабостью, болями в животе, тошнотой, рвотой и многократным жидким водянистым стулом.

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