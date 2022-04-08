Прямой эфир
Мир
Хорватия направит Украине свыше €200 тыс. в качестве срочной помощи
Экономика
МИД Франции заявил о немедленном прекращении поставок угля из РФ в ЕС
Авто
В России могут увеличить срок ремонта по ОСАГО
Мир
Норвегия пообещала больше не высылать российских дипломатов
Экономика
Канцлер ФРГ выразил надежду на отказ от нефти из РФ до конца 2022 года
Мир
Сербию исключили из санкций ЕС на запрет поставок российской нефти
Наука
SpaceX запустила корабль с частным экипажем к МКС
Мир
Силы ДНР эвакуировали из Мариуполя еще 262 человека
Наука
Глава NASA назвал прочным сотрудничество РФ и США в космосе
Экономика
Евросоюз заморозил российские и белорусские активы на сумму €30 млрд
Мир
Минэкономики ФРГ заявило о неизменной позиции по оплате газа

Роспотребнадзор предупредил о сальмонелле в некоторых товарах Kinder

Роспотребнадзор: поступила информация о заражении продукции Kinder сальмонеллой
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор в пятницу, 8 апреля, заявил о сальмонелле в некоторых товарах марки Kinder.

Публичная афера: покупатели массово жалуются на ложные ценники
Что позволяет недобросовестным ритейлерам обманывать потребителей

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о поступлении оперативной информации по международным информационным системам <...> о возможном обороте пищевой продукции Kinder, контаминированной Salmonella Typhimurium (сальмонеллой)», — говорится в сообщении.

Данная информация поступила от европейской системы быстрого уведомления по качеству продуктов питания и кормов, а также от международной сети органов по безопасности пищевых продуктов.

Вредоносные бактерии обнаружили в Kinder happy moments, Kinder circus, Kinder mix, Kinder uovo maxi, Kinder happy moments, Kinder uovo maxi, Schokobons, Mix cross cat kinder, Happy snack.

3 апреля сообщалось, что итальянский производитель кондитерских изделий Ferrero отзывает партии своих популярных шоколадных яиц Kinder Surprise в Великобритании и Ирландии из-за возможной связи лакомства с рядом случаев заражения сальмонеллой. Так, поставлять в Британию и Ирландию перестанут Kinder Surprise сроком годности в период с 11 июля по 7 октября 2021 года.

Людям, которые уже купили яйца, Ferrero посоветовал не есть их.

Сальмонеллез — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Salmonella. Чаще всего заболевание протекает с поражением кишечника и сопровождается повышением температуры тела, общей слабостью, болями в животе, тошнотой, рвотой и многократным жидким водянистым стулом. Сальмонеллез особенно опасен для детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022