Роспотребнадзор предупредил о сальмонелле в некоторых товарах Kinder

Роспотребнадзор в пятницу, 8 апреля, заявил о сальмонелле в некоторых товарах марки Kinder.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о поступлении оперативной информации по международным информационным системам <...> о возможном обороте пищевой продукции Kinder, контаминированной Salmonella Typhimurium (сальмонеллой)», — говорится в сообщении.

Данная информация поступила от европейской системы быстрого уведомления по качеству продуктов питания и кормов, а также от международной сети органов по безопасности пищевых продуктов.

Вредоносные бактерии обнаружили в Kinder happy moments, Kinder circus, Kinder mix, Kinder uovo maxi, Kinder happy moments, Kinder uovo maxi, Schokobons, Mix cross cat kinder, Happy snack.

3 апреля сообщалось, что итальянский производитель кондитерских изделий Ferrero отзывает партии своих популярных шоколадных яиц Kinder Surprise в Великобритании и Ирландии из-за возможной связи лакомства с рядом случаев заражения сальмонеллой. Так, поставлять в Британию и Ирландию перестанут Kinder Surprise сроком годности в период с 11 июля по 7 октября 2021 года.

Людям, которые уже купили яйца, Ferrero посоветовал не есть их.

Сальмонеллез — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Salmonella. Чаще всего заболевание протекает с поражением кишечника и сопровождается повышением температуры тела, общей слабостью, болями в животе, тошнотой, рвотой и многократным жидким водянистым стулом. Сальмонеллез особенно опасен для детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.