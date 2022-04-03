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В Британии и Ирландии отозвали партии Kinder Surprise из-за сальмонеллы

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Итальянский производитель кондитерских изделий Ferrero отзывает партии своих популярных шоколадных яиц Kinder Surprise в Великобритании и Ирландии из-за возможной связи лакомства с рядом случаев заражения сальмонеллой. Об этом 3 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

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Отмечается, что поставлять в Британию и Ирландию перестанут Kinder Surprise сроком годности в период с 11 июля по 7 октября 2021 года.

Людям, которые уже купили яйца, Ferrero посоветовал не есть их.

«Хотя ни один из наших продуктов Kinder, выпущенных на рынок, не дал положительного результата на сальмонеллу, и мы не получали жалоб от потребителей, мы относимся к этому очень серьезно, поскольку забота о потребителях является нашим главным приоритетом», — заявили в компании.

В Ferrero заявили, что отозванные шоколадные яйца были произведены в Бельгии.

22 ноября 2021 года в больницы Новосибирской области с подозрением на отравление начали обращаться граждане. Все пострадавшие ходили в кафе «Суши-Хаус». Госпитализированы были два человека, они находились в состоянии средней степени тяжести. Из 48 отравившихся 19 детей.

В декабре стало известно, что причиной отравления стали рота- и норовирусы, также в продукции кафе нашли ДНК сальмонеллы.

Сальмонеллез – это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Salmonella. Чаще всего заболевание протекает с поражением кишечника и сопровождается повышением температуры тела, общей слабостью, болями в животе, тошнотой, рвотой и многократным жидким водянистым стулом. Сальмонеллез особенно опасен для детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

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