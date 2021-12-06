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Названа причина отравления 48 человек в кафе в Новосибирской области

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Причиной отравления 48 человек в Татарске Новосибирской области стали рота- и наровирусы, также в продукции кафе «Суши-Хаус» нашли ДНК сальмонеллы. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщил глава областного управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

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«Источник инфекции — это персонал, у которого по результатам лабораторных исследований обнаружены ДНК сальмонеллы, антигены рота- и норовирусов. Факторы передачи —это готовая продукция, обсеменная в процессе изготовления сотрудниками», — рассказал Щербатов.

В кафе, которое открылось в ноябре этого года, были нарушены санитарные нормы, добавил Щербатов.

22 ноября в больницы Новосибирской области с подозрением на отравление начали обращаться граждане. Госпитализированы были два человека, они находились в состоянии средней степени тяжести. Из 48 отравившихся 19 детей.

23 ноября по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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