Причины массового отравления суши выясняют в Татарске

В Татарске Новосибирской области 20 человек отравились суши. Проверку по сообщению СМИ проводят следователи и прокуратура.

Все пострадавшие ходили в кафе «Суши-Хаус». По данному факту Татарским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления организовано проведение доследственной проверки, пишет vn.ru. Ситуацию взяли на контроль и в областной прокуратуре. Сотрудники ведомства оценят, как в организации соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы.

18 ноября в Перми было возбуждено уголовное дело по факту смерти пяти местных жителей после употребления алкоголя. По версии следствия, три человека — мужчина, его жена и дочь — распивали спиртные напитки, которые передали своим соседям. Позднее 17 ноября все пятеро были найдены мертвыми.