Эксперт Роскачества назвала способы попадания сальмонеллы в продукты

Бактерии сальмонеллы могут попасть в продукты питания по вине человека, заявила начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова. Релиз появился в распоряжении «Газеты.Ru» 14 апрелч.

Котельникова уточнила, что бактерии проникают в продукты, например, если люди недостаточно тщательно вымыли руки.

«Сальмонеллы могут попадать в пищевые продукты при использовании на производстве зараженных яиц, воды, посуды, [бактерия] заносится различными насекомыми, попадает с разделочных досок и другого оборудования», — пояснила эксперт.

Начальник отдела испытаний также рассказала, как протекает заражение инфекцией. По ее словам, взрослые люди переносят заболевание легко, а вот дети подвержены тяжелым симптомам.

Сальмонелла — очень стойкая бактерия, способная выживать в течение нескольких недель в сухой окружающей среде или несколько месяцев в воде, подчеркивает эксперт Роскачества.

«Бактерии сальмонеллы хорошо переносят низкие температуры и способны размножаться при температуре 40 °С. В колбасных изделиях сохраняются до 6 месяцев, в замороженном мясе и яйцах — до 1 года, но, например, на яичной скорлупе – до 24 дней, в молоке — до 20 дней, на овощах и фруктах — до 5-10 дней», — рассказала она.

Она заключила, что сальмонелла моментально погибает при температуре 100 °С.

3 апреля стало известно, что итальянский производитель кондитерских изделий Ferrero отзывает партии своих популярных шоколадных яиц Kinder Surprise в Великобритании и Ирландии из-за возможной связи лакомства с рядом случаев заражения сальмонеллой. Так, поставлять в Британию и Ирландию перестанут Kinder Surprise сроком годности в период с 11 июля по 7 октября 2021 года. Людям, которые уже купили яйца, Ferrero посоветовал не есть их.

8 апреля от европейской системы быстрого уведомления по качеству продуктов питания и кормов, а также от международной сети органов по безопасности пищевых продуктов поступило заявление о сальмонелле в некоторых товарах марки Kinder.

В тот же день в пресс-службе компании Ferrero рассказали «Известиям», что в России случаев заболевания сальмонеллезом, связанных с продукцией Kinder, выявлено не было.

Сальмонеллез — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Salmonella. Чаще всего заболевание протекает с поражением кишечника и сопровождается повышением температуры тела, общей слабостью, болями в животе, тошнотой, рвотой и многократным жидким водянистым стулом.