Бразилия запретила ввоз Kinder Surprise из Бельгии из-за сальмонеллы

Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) запретило импорт, продажу и распространение шоколадный яиц Kinder Surprise, выпущенных в Бельгии, после выявления связанных с ее употреблением случаев заражения в Европе сальмонеллой. Об этом сообщила в четверг, 14 апреля, пресс-служба ведомства.

«Несмотря на то, что Бразилия не входит в число стран, куда поставлялась эта продукция, агентство решило из предосторожности предпринять превентивные меры, чтобы проинформировать общество и избежать употребления этой продукции или ее ввоза из-за рубежа физическими лицами или импортерами», — говорится в заявлении на сайте регулятора.

Кроме того, Anvisa потребовала от производителя предоставить данные о контроле импорта его продукции в Бразилию третьими лицами.

3 апреля стало известно, что итальянский производитель кондитерских изделий Ferrero отзывает партии своих популярных шоколадных яиц Kinder Surprise в Великобритании и Ирландии из-за возможной связи лакомства с рядом случаев заражения сальмонеллой. Так, поставлять в Британию и Ирландию перестанут Kinder Surprise сроком годности в период с 11 июля по 7 октября 2021 года и произведенные в Бельгии. Людям, которые уже купили яйца, посоветовали не есть их.

8 апреля от европейской системы быстрого уведомления по качеству продуктов питания и кормов, а также от международной сети органов по безопасности пищевых продуктов поступило заявление о сальмонелле в некоторых товарах марки Kinder.

В тот же день в пресс-службе компании Ferrero рассказали «Известиям», что в России случаев заболевания сальмонеллезом, связанных с продукцией Kinder, выявлено не было.

Начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова, в свою очередь, объяснила, что бактерии сальмонеллы могут попасть в продукты питания по вине человека. Котельникова уточнила, что бактерии проникают в продукты, например, если люди недостаточно тщательно вымыли руки.

Сальмонеллез — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Salmonella. Чаще всего заболевание протекает с поражением кишечника и сопровождается повышением температуры тела, общей слабостью, болями в животе, тошнотой, рвотой и многократным жидким водянистым стулом.