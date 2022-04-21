В Москве суд арестовал пособника «Правого сектора» на два месяца

Савеловский районный суд Москвы арестовал задержанного пособника запрещенной в России украинской националистической организации «Правый сектор» Михаила Кавуна в четверг, 21 апреля.

Отмечается, что арестован он на два месяца, до 18 июня.

В распоряжении «Известий» появились кадры из зала суда.

Ранее 21 апреля сообщалось, что в Астрахани задержан спонсор «Правого сектора», который, по данным СК РФ, занимался противоправной деятельностью с 2015 по 2019 год. В этот период обвиняемый передал националистам денежные средства в сумме не менее 120 тыс. рублей.

Накануне, 20 апреля, стало известно о задержании в одном из московских аэропортов россиянина, сторонника украинских националистов. Как выяснилось, мужчина, который занимался оказанием финансовой поддержки «Правого сектора», знаком с рядом лидеров данной группировки. На его странице в социальных сетях были опубликованы фотографии, на которых он позирует в футболке националистического движения.

Ранее, 12 апреля, в Московской области был задержан еще один сторонник украинской неонацистской террористической организации. Как сообщала ФСБ, при нем были обнаружены зажигательные устройства для возможных диверсий.

Накануне, 11 апреля, Минобороны РФ заявило о ликвидации российской группой специального назначения одного из лидеров «Правого сектора» Тараса Бобанича. В ведомстве отметили, что российские вооруженные силы продолжат поиск и уничтожение главарей украинских неонацистских организаций.