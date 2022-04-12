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В Московской области задержан сторонник «Правого сектора»
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В Московской области задержан сторонник «Правого сектора»

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В Московской области задержан сторонник украинской неонацистской террористической организации «Правый сектор» (запрещена в РФ), при нем были обнаружены зажигательные устройства для возможных диверсий. Об этом 12 апреля сообщили в ФСБ.

«Федеральной службой безопасности совместно с МВД России задержан уроженец Москвы, сторонник запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».В лесном массиве Солнечногорского района изъят принадлежащий ему тайник с холодным оружием, символикой «Правого сектора» и тремя самодельными зажигательными устройствами, которые могли быть использованы для проведения диверсий на объектах критической инфраструктуры Московского региона», — говорится в сообщении.

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В ФСБ добавили, что с 2017 по 2019 год задержанный проходил службу в составе Вооруженных сил Украины, окончил курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО на Яворовском полигоне в селе Старичи Львовской области под руководством иностранных инструкторов США, Великобритании и Канады.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в Донецкой области уничтожен базовый лагерь организации «Правый сектор». Удар был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования.

В тот же день в Минобороны РФ сообщили о ликвидации одного из лидеров «Правого сектора» Тараса Бобанича, который состоял в организации с ноября 2013 года. С 2019 года он занимал должность заместителя командира по вопросам деятельности резервных подразделений. До этого — был лидером львовской неонацистской группировки.

С 2014 года Бобанич участвовал в карательной операции в Донбассе. По данным Минобороны, он лично отдавал приказы на артиллерийские обстрелы жилых кварталов Донецка и Луганска, а также виновен в сотнях смертей мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как подчеркнули в Минобороны, ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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