Финансист «Правого сектора» задержан в Астрахани и доставлен в Москву

В Астрахани задержан спонсор запрещенной в России украинской националистической организации «Правый сектор». Как сообщили 21 апреля в Главном следственном управлении (ГСУ) СК по Москве, финансист доставлен в столицу для проведения следственных действий.

«Следственным управлением по Северному административному округу ГСУ СК по Москве по материалам УФСБ по Москве и Московской области возбуждено уголовное дело. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности)», — указала представитель ГСУ СК Юлия Иванова.

Следствие ходатайствует об аресте фигуранта уголовного дела, которым является 61-летний россиянин, житель Москвы. Он передавал деньги запрещенной в РФ группировке, неоднократно выезжая для этого на Украину.

По данным СК РФ, мужчина занимался противоправной деятельностью с 2015 по 2019 год. Как заявила Иванова, следствие обладает сведениями, что в этот период обвиняемый передал националистам денежные средства в сумме не менее 120 тыс. рублей.

Накануне 20 апреля стало известно о задержании в одном из московских аэропортов россиянина, сторонника украинских националистов. Как выяснилось, мужчина, который занимался оказанием финансовой поддержки экстремистской организации «Правый сектор», знаком с рядом лидеров данной группировки. На его странице в социальных сетях были опубликованы фотографии, на которых он позирует в футболке националистического движения.

Ранее, 12 апреля, в Московской области был задержан еще один сторонник украинской неонацистской террористической организации. Как сообщало ФСБ, при нем были обнаружены зажигательные устройства для возможных диверсий.

Накануне 11 апреля, Минобороны РФ заявило о ликвидации российской группой специального назначения одного из лидеров «Правого сектора», Тараса Бобанича. В ведомстве отметили, что российские Вооруженные силы продолжат поиск и уничтожение главарей украинских неонацистских организаций.