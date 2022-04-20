Сторонника украинских националистов задержали в московском аэропорту

Россиянина, сторонника украинских националистов задержали в одном из московских аэропортов 20 апреля. По данным «Известий», мужчина с 2015-го по 2019 годы часто выезжал на Украину с целью оказания финансовой поддержки экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в РФ).

Задержанный является сторонником праворадикальных националистических организаций и разделяет идеи украинского национализма. Кроме того, он знаком с рядом лидеров «Правого сектора». На его странице в социальных сетях были опубликованы фотографии, на которых он в футболке националистического движения.

В ходе обысков у мужчины в Москве и в Астраханской области оперативники изъяли националистическую символику, литературу, снаряжение «Правого сектора», агитационные материалы, в том числе и на электронных носителях. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).

Ранее, 12 апреля, в Московской области был задержан еще один сторонник украинской неонацистской террористической организации. Как сообщало ФСБ, при нем были обнаружены зажигательные устройства для возможных диверсий. С 2017 по 2019 год мужчина проходил службу в составе Вооруженных сил Украины, окончил курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО на Яворовском полигоне в селе Старичи Львовской области под руководством иностранных инструкторов США, Великобритании и Канады.

Днем ранее, 11 апреля, Минобороны РФ заявило о ликвидации российской группой специального назначения одного из лидеров «Правого сектора» Тараса Бобанича. В ведомстве отметили, что российские Вооруженные силы продолжат поиск и уничтожение главарей украинских неонацистских организаций.