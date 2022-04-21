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ФАС признала доминирующее положение у некоторых агрегаторов такси в России

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На рынке агрегаторов такси в России есть игроки, занимающие сейчас доминирующее положение. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

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«ФАС России отмечает, что в настоящее время на рынке агрегаторов такси действуют игроки, занимающие доминирующее положение. При этом сам факт доминирования не является нарушением антимонопольного законодательства», — сказал представитель службы.

В ведомстве не уточнили, о каких именно компаниях идет речь. Однако по данным аналитического центра при правительстве РФ, долю более 50% по выручке на рынке заказа такси занимает только одна компания — «Яндекс.Такси». Ее доля на рынке выросла с 27% в 2019 году до 66% в 2021-м. Доля агрегатора увеличилась в том числе за счет покупки в феврале прошлого года call-центров и части бизнеса другого игрока — компании «Везет». Доля последней снизилась до 7% в 2021-м с 12% в 2019-м.

В ФАС добавили, что вопрос ценообразования агрегаторов такси находится в сфере внимания ведомства, но служба может вмешаться в ситуацию только в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства. Например, если будут выявлены факты злоупотребления доминирующим положением или заключения антиконкурентных соглашений. Пока таких фактов не выявили.

Доля «Ситимобила» при этом выросла в 2021 году до 8,3 c 1% в 2019-м, доля компании «Максим» снизилась с 9 до 7% соответственно. Доля Gett поднялась с 5 до 6,6%. Китайский агрегатор Didi, вышедший на российский рынок в августе 2020 года, в 2021-м занял 2% российского рынка по выручке. InDriver занял 2,2% в 2021 году, но в 2019-м его доля на рынке аналитическим центром представлена не была.

Ранее, 10 апреля, ФАС выступила против планов Минтранса разрешить местным властям ограничивать количество автомобилей такси на регион, устанавливать тарифы на поездки и обязывать агрегаторов открывать филиалы своих компаний в каждом субъекте страны. Такие нормы содержатся в проекте федерального закона о регулировании рынка такси, который разработал Минтранс. Проект был одобрен на правкомиссии по законопроектной деятельности.

Антимонопольщики считают, что проект устанавливает необоснованные и существенные барьеры для агрегаторов, что приведет к искажению спроса и предложения на этом рынке. Эксперты говорят, что мера по квотированию, наоборот, поддержит достойный уровень заработка для таксистов.

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