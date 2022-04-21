На Западе назвали ракету «Сармат» второй «Сатаной»

Пресса США и Великобритании наделяет новыми эпитетами российскую ракету «Сармат» после ее испытаний, успешно проведенных в РФ накануне. Публикации в западных СМИ 21 апреля полны сравнений на тему, что «Сармат» способен создать «настоящий ад». До этого в зарубежной прессе «Сатаной-1» называли российские ракеты «Воевода», на смену которым как раз и должен прийти «Сармат», новую российскую ракетную систему журналисты назвали «Сатаной-2».

Так, газета The Sun сообщает своим читателям, что президент России Владимир Путин успешно запустил межконтинентальную ракету «Сатана-2» и, ссылаясь на слова эксперта, заявляет, что одна такая ракета может уничтожить почти весь Нью-Йорк, а пять или шесть — все восточное побережье Соединенных Штатов.

Британская Daily Mail публикует схему предполагаемых разрушений в случае запуска «Сармата» в сторону Великобритании и указывает, что в этом случае ракета сотрет с лица Земли Англию и Уэльс. А также она одним ударом может уничтожить всю Францию.

Журналисты американской The New York Post, под впечатлением от запуска, назвали российское ядерное оружие «замаскированным дьяволом», а ракету «Сармат» охарактеризовали, как способную создать ад на земле.

Ранее сообщалось, что читатели британской газеты Daily Mail отреагировали на проведенное 20 апреля испытание российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», выразив сильную тревогу в комментариях под статьей об этом событии. Кроме того, они также напуганы не только российской ракетой, но и вооружением Китая. Как заявила одна из пользовательниц, британский премьер-министр Борис Джонсон «сделал мишень» из граждан своей страны.

Россия успешно провела испытательный пуск ракеты «Сармат» 20 апреля. Он состоялся в 15:12 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области. К перевооружению на новый ракетный комплекс уже готовят головной ракетный полк в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае. В сентябре прошлого года глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин также заявлял, что ракета «Сармат» станет будущей основой российского ядерного щита на 30–40 лет.

Как подчеркнул после запуска Путин, аналогов «Сармата» в мире не существует. Этот стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны. По словам главы государства, данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

В то же время в США официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что испытания «Сармата» не поменяют отношение Вашингтона к спецоперации РФ по защите Донбасса. По ее словам, американская администрация не считает испытания новой ракеты РФ предупреждением или угрозой с ее стороны.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».