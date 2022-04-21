Испытание ракеты «Сармат» встревожило британских пользователей

Читатели британской газеты Daily Mail отреагировали на проведенное 20 апреля испытание российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В комментариях, оставленных под статьей, они выразили сильную тревогу.

«И наш премьер делает из нас мишень», — написала diane7.

Кроме того, британцы напуганы не только российской ракетой, но и вооружением Китая.

«Это тревожно, особенно учитывая, что у союзнического России Китая на вооружении стоит полностью готовая первая в мире гиперзвуковая ракета, способная нести ядерный заряд», — заметил John Davidson UK.

Обратили внимание комментаторы и на число ядерных ракет, развернутых Москвой.

«У России развернуто почти 1,5 тыс. ядерных ракет и еще 5 тыс. в запасе», — подчеркнул Omegatrooper.

А вот пользователь EconomicSavvy пошутил, что «Штаты уже заряжают свои лего-ракеты».

Ранее, 20 апреля, Минобороны РФ сообщило, что Россия успешно провела испытательный пуск ракеты «Сармат». Он состоялся в 15:12 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки. По словам представителей военного ведомства, поставленные перед стартом задачи были успешно выполнены в полном объеме. К перевооружению на новый ракетный комплекс уже готовят головной ракетный полк в Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае.

После этого президент России Владимир Путин отметил, что аналогов «Сармата» не существует. Этот стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны. По словам главы государства, данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил РФ, а также надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз.

В свою очередь официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что испытания «Сармата» не поменяют отношение Вашингтона к спецоперации РФ по защите Донбасса. По ее словам, американская администрация не считает испытания новой ракеты РФ предупреждением или угрозой с ее стороны.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения.

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