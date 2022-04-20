Врач раскрыл секреты здорового сна

Заслуженный врач РФ, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов в беседе с Пятым каналом в среду, 20 апреля, раскрыл секреты здорового сна и комфортного пробуждения.

«Если вы приучитесь просыпаться в одно и то же время в течение двух недель подряд, то постепенно научитесь обходиться без будильника и будете чувствовать себя хорошо отдохнувшим. Организм сам подстроит циклы сна под ваше время пробуждения», — сказал Бузунов.

По его словам, максимальная загрузка днем поможет быстро засыпать и чувствовать себя активным с самого утра. Также утром рекомендуется сделать несколько интенсивных упражнений, они добавят бодрости и трудоспособности.

Если работа связана с мозговой активностью, то лучше ее завершить за два-три часа до сна, чтобы навязчивые мысли не мешали отдыху, отметил врач.

Кроме того, сомнолог подчеркнул, что умение придерживаться определенного графика также влияет на здоровый сон. Поможет еще и отказ от кофеиносодержащих напитков и наличие плотных штор, с помощью которых в комнате можно создать расслабляющий полумрак.

Ранее, 14 марта, сомнолог Павел Кудинов рассказал, как избавиться от бессонницы во время стресса. Специалист посоветовал ограничивать поток информации и переставать читать новости за полчаса до сна. По его словам, это поможет успокоиться и быстрее уснуть.

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