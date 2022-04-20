Силуанов предупредил G20 о новых рисках из-за антироссийских санкций

Чрезмерно мягкая бюджетная и денежно-кредитная политика, проводимая в развитых странах, создала инфляционное давление, а введенные против России санкционные ограничения не только еще больше усилили его, но и привели к новым рискам в мировой экономике. Об этом 20 апреля заявил глава Минфина России Антон Силуанов в ходе заседания министров финансов и управляющих центральными банками G20 в Вашингтоне на полях весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

«Рост цен на энергоносители и продукцию сельского хозяйства ударит, главным образом, по развивающимся странам и странам с низким уровнем доходов, некоторым из которых грозят не только экономические проблемы, но и тяжелые социальные последствия», — цитирует Силуанова сайт Минфина.

Силуанов напомнил, что Россия не отказывалась от выполнения обязательств и исполняет контракты.

Министр призвал избегать политизации диалога и подчеркнул, что «группа двадцати» всегда была и остается в первую очередь экономическим форматом.

В ходе встречи министры и управляющие обсудили состояние мировой экономики и существующие риски: геополитическую напряженность, рекордно высокие темпы инфляции и уровень долга в большинстве стран, рост цен на продовольствие и энергоносители, несоответствие предложения всё более возрастающему спросу, сбои в глобальных цепочках поставок, неопределенность ситуации с пандемией COVID-19.

Участники отметили существенное негативное воздействие текущего геополитического кризиса и санкционных мер на восстановление мировой экономики, еще не оправившейся от последствий пандемии. МВФ отметил высокий риск фрагментации мировой финансовой системы.

18 апреля Белый дом сообщил, что министр финансов США Джанет Йеллен не примет участия на встречах G20 на этой неделе, в которых будут представители России. Глава американского финансового ведомства намерена бойкотировать встречи членов «группы двадцати» и выразить свой протест.

23 марта член комитета Госдумы по энергетике Джамаладин Гасанов заявил «Известиям», что ни одна из стран G20 не имеет права лишать членства другую. По его словам, это площадка, которая дает сторонам в условиях кризиса возможность вести диалог.