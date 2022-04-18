Белый дом подтвердил отсутствие главы минфина на встречах G20 с участием РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен не примет участие на встречах G20 на этой неделе, в которых будут участвовать представители России, заявил в понедельник, 18 апреля, Белый дом.

Таким образом глава американского финансового ведомства намерена бойкотировать встречи членов Группы двадцати (G20) и тем самым выразить свой протест.

Ранее информация об этом проходила по лентам информагентств. В частности, Reuters сообщило, что Йеллен пропустит ряд мероприятий в рамках упомянутой встречи G20, чтобы подчеркнуть, что, по мнению США, РФ следует исключить из глобальных финансовых институтов.

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