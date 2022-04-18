США обучат украинских военных обращаться с поставляемым Киеву оружием

Власти США намерены обеспечить обучение украинских военных использовать поставляемые Киеву американские гаубицы, а также планируют тренировки с другими видами оружия. Об этом 18 апреля сообщил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.

«Мы добились определенного прогресса с точки зрения организации тренингов для украинцев. В ближайшие дни за пределами Украины будет налажена подготовка конкретно для гаубиц», — приводит его слова «РИА Новости».

Представитель американского ведомства уточнил, что США рассматривают также варианты обучения для других систем.

Накануне стало известно, что на Украину начала прибывать новая партия оружия и техники в рамках последнего пакета помощи от администрации президента США Джо Байдена. По данным источника в Белом доме, США впервые согласились предоставить Киеву виды мощного оружия, в том числе 11 вертолетов Ми-17, 18 155-миллиметровых пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.

13 апреля Байден утвердил дополнительный пакет военной помощи в обеспечение безопасности Украины на сумму $800 млн. По словам президента США, новый пакет поддержки включает уже предоставленные системы вооружений, а также артиллерийские системы, бронетранспортеры, вертолеты.

После этого российская сторона направила США ноту с осуждением поставок вооружения на Украину. Выдержку из обращения привела газета The Washington Post, в редакцию которой поступила копия ноты. В тексте говорится, что Москва призывает Россию «прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая подразумевает непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности».

Как писали «Известия» 14 апреля, с 2015 по 2020 годы минобороны США вложило в обучающие программы для украинских военных порядка полумиллиарда долларов. Согласно перечню проектов международной технической помощи, прошедших государственную регистрацию на Украине, участниками программ были военнослужащие частей, дислоцированных в том числе в приграничных с Россией районах.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проведения Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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