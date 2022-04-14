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«Известия» узнали о тратах США на обучение украинской армии и Нацгвардии

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С 2015 по 2020 годы Минобороны США вложило в обучающие программы для украинских военных порядка полумиллиарда долларов. Это следует из имеющегося в распоряжении «Известий» перечня проектов международной технической помощи, прошедших государственную регистрацию на Украине.

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Судя по этим документам, участниками программ были военнослужащие частей, дислоцированных в том числе в приграничных с Россией районах. Некоторые из упоминающихся в списке программы касаются ядерной и радиационной, а также биологической безопасности — работы с патогенами.

Программа Минобороны Соединенных Штатов Ukraine Security Assistance Initiative (USAI, Инициатива содействия безопасности Украины) с 2016 года была главным каналом финансирования тренировок украинских войск и их перевооружения. В её рамках с 2015 года подготовку проходили батальоны Нацгвардии Украины. Их обучали базовой пехотной подготовке индивидуальных бойцов, действиям в составе отделений, взводов и рот, а также — зачисток помещений и населённых пунктов.

В том же году начались занятия американских и натовских инструкторов с пехотными батальонами ВСУ. Углублённый 55-дневный курс помимо базовой пехотной подготовки включал в себя и другие элементы общевойскового боя, включая использование бронетехники и миномётов.

В рамках USAI расходы росли из года в год – от $123 млн в 2019-м до $224 млн в 2020-м, говорится в документах.

«Судя по последнему месяцу боев, учили их хорошо», – сказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он добавил, что уровень индивидуальной подготовки украинских военнослужащих очень высок: они владеют почти всеми приемами современного тактического боя, отлично владеют оружием, которое у них есть и которое им поступает.

«Безусловно, свой хлеб иностранные инструкторы отработали полностью, здесь не нужно иметь иллюзий. Нам противостоит профессиональная, мотивированная и хорошо вооруженная армия. Другое дело, что наш уровень все равно выше», – поделился мнением эксперт.

Помимо подготовки украинских военных, через USAI финансировалась и закупка вооружений. В рамках программы киевским властям поставили противотанковые ракеты, снайперские винтовки, патрульные катера Mark VI, контрбатарейные радары и оборудование связи. Также по этой программе оплачивались поставки средств борьбы с беспилотниками, приборы ночного видения и услуги по приобретению и анализу спутниковых снимков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ученья тьма: за пять лет США вложили в тренинги для ВСУ полмиллиарда долларов

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