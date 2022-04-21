Юрист рассказала о положенных безработным выплатах

Юрист по трудовому праву сервиса для поиска работы hh.ru Татьяна Нечаева рассказала, какие выплаты положены безработным, а также о том, какие могут быть причины увольнения.

По словам эксперта, самым выгодным для работника расторжением трудового договора будет сокращение штата или ликвидация предприятия: так можно получить компенсации на время поиска новой работы. В этом случае сотрудник кроме остатка зарплаты и компенсации за неотгулянный отпуск получит выходное пособие в размере среднего месячного заработка за два месяца после увольнения.

«Если работник в течение двух недель после увольнения оформился как безработный, средний месячный заработок может быть выплачен и за третий месяц — такое решение принимает орган занятости. В некоторых регионах компенсация выплачивается дольше: это применяется к Крайнему Северу и приравненным к нему местностям», — объяснила Нечаева.

В 2022 году, если заявитель уволился в течение года до обращения в центр занятости и за этот год отработал как минимум 26 недель, ему полагается стандартное пособие. Оно привязано к среднему заработку, но выплата не может превышать МРОТа — 12 792 рублей.

Первые три месяца безработному должны выплачивать 75% его средней зарплаты, но не более 12 792 рублей (МРОТ). Следующие три месяца ему положено 60% от средней зарплаты, но не более 5 тыс. рублей. Если в регионе используются районные коэффициенты, пособие увеличивается.

Пособие выплачивают полгода, за которые, предполагается, человек должен найти работу. По истечении этого срока выплаты прекращаются. Исключение составляют предпенсионеры — они могут получать выплаты дольше. Первые три месяца им платят 75% от среднего заработка (но опять же не более 12 792 рублей), следующие четыре месяца — 60% с тем же ограничением, потом — 45%.

13 апреля профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков рассказал «Известиям», в каких сферах можно ожидать безработицу в ближайшее время. По словам Щербакова, нехватка рабочих мест в первую очередь может возникнуть в сфере услуг.

Ранее в этот день глава российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter Михаил Жуков спрогнозировал рост безработицы в стране. По его словам, уровень может подняться примерно до 5,7–7,5%, что приблизится к показателю 2009 года, когда он достиг отметки 7,8%.

19 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 40 млрд рублей на поддержку рынка труда в регионах. Он также сообщил, что теперь в 2022 году в службу занятости могут обратиться не только безработные россияне, но и те, кто находится под риском увольнения, переведен работодателем на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск.