Аналитики зафиксировали подорожание шаурмы в России за год на 23%

Аналитики Оператора фискальных данных (ОФД) от Контур.Маркета 20 апреля рассказали «Известиям» о том, как росли цены в предприятиях общественного питания за три года.

Самый существенный рост цен показала шаурма: с 2020 года она подорожала на 45%. В 2021 году цены на нее выросли относительно 2020 года на 19%, а в 2022-м - еще на 23%. Бургеры подорожали на 23% относительно 2020 года и еще на 1% в 2021 году.

Что касается кофе, то в 2020 году средний чек в кафе и кофейнях составлял 242 рубля, в 2021 вырос он на 10%, а еще через год на 21%. Цена на кофе в марте 2022 увеличилась в среднем на 5%.

По сравнению с прошлым годом рост продаж в кафе и кофейнях составил 9% по сравнению с прошлым годом. А у ресторанов рост чуть ниже — 6%. Средний чек в заведениях премиального сегмента за два года вырос на 20% и составил 638 рублей.

Увеличение стоимости товаров и услуг затрагивает и другие сферы жизни. Так, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова спрогнозировала подорожание авиабилетов, поскольку традиционно спрос на них летом возрастает, а предложения в условиях нынешних ограничительных мер сокращаются.

По словам специалиста, затраты авиакомпаний увеличились из-за сокращения авиапарка после введения санкций, роста цен на топливо и запчасти, затрат на содержание и ремонт авиапарка, а также оплату лизинга самолетов.

Также подорожало первичное жилье. Данные аналитиков bnMap.pro указали россиянам на скачок цен на квартиры и апартаменты в новостройках всех классов с 18 марта по 18 апреля на 1,4-13,7%. В частности, Москве цены на первичное жилье увеличились на 1,4%, в Санкт-Петербурге — на 3%, а в Крыму и Московской области — на 4%. Наиболее сильный рост наблюдается в Башкирии (на 13,7%), Тверской (13,3%) и Челябинской (на 9,4%) областях.