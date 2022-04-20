Прямой эфир
Мир
Постпред Крыма заявил о готовящихся в Одессе провокациях националистов
Мир
Байден провел конференцию с союзниками по вопросу помощи Украине
Общество
Фестиваль тюльпанов продлили в Калмыкии до начала мая
Мир
Самолет с высланными дипломатами РФ вылетел из Токио
Экономика
Байден назвал ситуацию вокруг Украины угрозой мировой экономике
Мир
Над мемориалом в Херсоне росгвардейцы водрузили Знамя Победы
Общество
В Подмосковье изготовят около 320 т куличей к Пасхе
Мир
Пекин настоял на строгом соблюдении гуманитарного права в ситуации вокруг Украины
Общество
Калининград попросили не ограничивать автоперевозки из Европы в ответ на санкции
Общество
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил два столба пепла
Мир
Пентагон сообщил о поставке союзниками истребителей и запчастей на Украину

Эксперт спрогнозировала подорожание авиабилетов к лету

Эксперт Воронкова: авиабилеты летом подорожают из-за высокого спроса и низкого предложения
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова прогнозирует подорожание авиабилетов, поскольку традиционно спрос на них летом возрастает, а предложения в условиях нынешних ограничительных мер сокращается. Об этом в среду, 20 апреля, она заявила в интервью агентству «Прайм».

Служебный отдых: Шереметьево отправило в простой 40% персонала
Почему крупнейший российский аэропорт пострадал от санкций больше всех

По словам специалиста, затраты авиакомпаний увеличились из-за сокращения авиапарка после введения санкций, роста цен на топливо и запчасти, затрат на содержание и ремонт авиапарка, а также оплату лизинга самолетов.

«Текущая ситуация очень изменчива — санкции в отношении России, отдельных сфер экономики, отраслей и компаний вводятся практически ежедневно, что отражается практически на любом рынке. В этих условиях рост цен на авиабилеты в лучшем случае будет соответствовать уровню потребительской инфляции», — пояснила она.

Как отметила Воронкова, только за первые восемь дней апреля авиабилеты в эконом-классе подорожали на 10,57%. С начала текущего года рост цен составил 11,58%. Для стабилизации ситуации, указала эксперт, на внутренние рейсы могут направить самолеты, которые сейчас не могут летать за рубеж.

Кроме того, по мнению экономиста, стабилизации цен могут помочь меры по поддержке авиационной отрасли, обсуждаемые в настоящее время в правительстве.

Ранее, 31 марта, президент России Владимир Путин заявил, что поддержка российских авиакомпаний не должна осуществляться за счет пассажиров. По его словам, нужно, не перекладывая на граждан дополнительные расходы, а наоборот, через обеспечение большей доступности авиабилетов для граждан расширять возможность для перевозок.

4 марта Росавиация потребовала от российских авиакомпаний перерегистрировать самолеты в национальном реестре и подать заявки на получение отечественных сертификатов летной годности.

«Известия» со ссылкой на проект постановления правительства сообщали, что кабмин предложил автоматически продлить действие сертификатов летной годности заграничных самолетов до 1 сентября. Проект нацелен на поддержание летной годности иностранных лайнеров, которые останутся у авиакомпаний РФ. Часть иностранных самолетов может остаться в России в случае их национализации, другая часть продолжит летать, так как принадлежит отечественным лизингодателям.

Также власти предложили признать актуальность действия до 1 сентября последних доступных ревизий эксплуатационно-технической документации (ЭТД) на воздушные суда, двигатели и запчасти к ним. 2 марта компания Airbus приостановила предоставление услуг по поддержке российских авиакомпаний и прекратила поставлять запчасти в РФ из-за санкций. За день до этого аналогичный шаг сделала Boeing.

Западные страны начали вводить санкции против Москвы после того, как 24 февраля Путин объявил о проведении специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили всеобщую мобилизацию и заявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022