Эксперт спрогнозировала подорожание авиабилетов к лету

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова прогнозирует подорожание авиабилетов, поскольку традиционно спрос на них летом возрастает, а предложения в условиях нынешних ограничительных мер сокращается. Об этом в среду, 20 апреля, она заявила в интервью агентству «Прайм».

По словам специалиста, затраты авиакомпаний увеличились из-за сокращения авиапарка после введения санкций, роста цен на топливо и запчасти, затрат на содержание и ремонт авиапарка, а также оплату лизинга самолетов.

«Текущая ситуация очень изменчива — санкции в отношении России, отдельных сфер экономики, отраслей и компаний вводятся практически ежедневно, что отражается практически на любом рынке. В этих условиях рост цен на авиабилеты в лучшем случае будет соответствовать уровню потребительской инфляции», — пояснила она.

Как отметила Воронкова, только за первые восемь дней апреля авиабилеты в эконом-классе подорожали на 10,57%. С начала текущего года рост цен составил 11,58%. Для стабилизации ситуации, указала эксперт, на внутренние рейсы могут направить самолеты, которые сейчас не могут летать за рубеж.

Кроме того, по мнению экономиста, стабилизации цен могут помочь меры по поддержке авиационной отрасли, обсуждаемые в настоящее время в правительстве.

Ранее, 31 марта, президент России Владимир Путин заявил, что поддержка российских авиакомпаний не должна осуществляться за счет пассажиров. По его словам, нужно, не перекладывая на граждан дополнительные расходы, а наоборот, через обеспечение большей доступности авиабилетов для граждан расширять возможность для перевозок.

4 марта Росавиация потребовала от российских авиакомпаний перерегистрировать самолеты в национальном реестре и подать заявки на получение отечественных сертификатов летной годности.

«Известия» со ссылкой на проект постановления правительства сообщали, что кабмин предложил автоматически продлить действие сертификатов летной годности заграничных самолетов до 1 сентября. Проект нацелен на поддержание летной годности иностранных лайнеров, которые останутся у авиакомпаний РФ. Часть иностранных самолетов может остаться в России в случае их национализации, другая часть продолжит летать, так как принадлежит отечественным лизингодателям.

Также власти предложили признать актуальность действия до 1 сентября последних доступных ревизий эксплуатационно-технической документации (ЭТД) на воздушные суда, двигатели и запчасти к ним. 2 марта компания Airbus приостановила предоставление услуг по поддержке российских авиакомпаний и прекратила поставлять запчасти в РФ из-за санкций. За день до этого аналогичный шаг сделала Boeing.

Западные страны начали вводить санкции против Москвы после того, как 24 февраля Путин объявил о проведении специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили всеобщую мобилизацию и заявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе и взаимопомощи.

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