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За месяц цены на первичное жилье в России поднялись почти до 14%

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Цены на квартиры и апартаменты в новостройках всех классов с 18 марта по 18 апреля в регионах РФ поднялись на 1,4–13,7%. Об этом свидетельствуют данные аналитиков bnMap.pro, с которыми во вторник, 19 апреля, ознакомились «Известия».

Дома — строй: за месяц первичное жилье в России подорожало на 7%
Что стало причиной очередного роста стоимости квартир

В частности, Москве цены на первичное жилье увеличились на 1,4%, в Санкт-Петербурге — на 3%, а в Крыму и Московской области — на 4%. Наиболее сильный рост наблюдается в Башкирии (на 13,7%), Тверской (13,3%) и Челябинской (на 9,4%) областях.

При этом в Ростовской области зафиксировано незначительное снижение средних значений стоимости первичного жилья — на 0,7%.

На большинстве крупных субрынков жилья России последний месяц отметился существенным ростом стоимости квадратного метра, сказала управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

«Однако пиковые значения (динамика свыше 7% за месяц) обусловлены изменениями структуры предложения, причем не обязательно выводом новых более дорогих проектов, но иногда исчерпанием лотов в более доступных», — отметила она.

Также из-за существенного подорожания стройматериалов и проектного финансирования повышается минимальный уровень себестоимости строительства, что не может не влиять на субрынки, где средняя цена квадратного метра ниже 100 тыс. рублей, добавила эксперт.

14 апреля заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова рассказала «Известиям», что с начала марта средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья выросла в России на 3%.

Среди крупных городов России наибольший рост отмечен в Санкт-Петербурге (3,5%), Казани (3,3%), Омске и Новосибирске (3,2%), а также Краснодаре (3%). В Москве рост составил (2,8%).

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