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Вторичное жилье в России за месяц подорожало на 3%

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С начала марта средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья выросла в России на 3%, рассказала «Известиям» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

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Среди крупных городов России наибольший рост отмечен в Санкт-Петербурге (3,5%), Казани (3,3%), Омске и Новосибирске (3,2%), а также Краснодаре (3%). Далее следуют: Тюмень (2,9%), Екатеринбург и Москва (2,8%), Уфа и Нижний Новгород (2,7%), Самара (2,6%). Меньше всего цена выросла в Ростове-на-Дону и Перми — менее 1% за аналогичный период, рассказала она.

По ее словам, с начала года средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья демонстрировала стабильный рост, за январь она выросла на 1,1%, в феврале прибавила еще 2,6%. В итоге сейчас средняя цена квадратного метра готового жилья в России составляет 90,2 тыс. рублей, что на 28,7% больше, чем годом ранее.

«Такой рост средней цены квадратного метра в условиях резкого роста ипотечных ставок на вторичное жилье за последний месяц не отражает реальную ситуацию на рынке. Многие собственники в период неопределенной экономической ситуации предпочли еще больше поднять цены на свои объекты, а по факту продавали их с дисконтом до 10–15%, поскольку уже к концу марта рынок ощутил дефицит покупателей в сегменте вторичного жилья», — сказала Татьяна Решетникова.

Сейчас цены на вторичном рынке находятся на пике и при сохранении заградительных ставок начнут откатываться назад. В первую очередь это коснется объектов, где цена была откровенно завышена, и тех, собственники которых будут заинтересованы в срочной продаже, спрогнозировала она.

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