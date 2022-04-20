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Депутат оценила возможность продления майских праздников в регионах

Депутат Бессараб: регионы могут самостоятельно принимать решение о продлении майских праздников
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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в среду, 20 апреля, в беседе с «Известиями» оценила возможность продления майских праздников по инициативе региональных властей.

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Ранее в этот день вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков заявил, что правительство не поддержало предложение о продлении майских праздников, но региональные власти могут принимать такое решение самостоятельно.

Бессараб подчеркнула, что продление майских праздников — неуместная идея в нынешней ситуации, так как это дополнительная нагрузка на работодателей в условиях санкций.

«Думаю, что без дополнительных праздников можно обойтись. Регионы пусть решают самостоятельно в зависимости от своего экономического положения», — подчеркнула парламентарий.

Даванков 5 апреля озвучил идею о продлении майских праздников с 1 по 10 мая. По его мнению, длинные выходные позволят людям заготовить продукты на осень и больше времени провести с близкими.

В 2022 году майские праздники отмечаются с 1 по 3 мая, а также с 7 по 10 мая. Рабочими будут дни с 4 по 6 мая.

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