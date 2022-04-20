В ГД заявили о возможном продлении майских праздников по инициативе регионов

Правительство не подержало предложение о продлении майских праздников, но региональные власти могут принимать решение о продлении выходных самостоятельно, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Об этом 20 апреля сообщил канал «Дума ТВ» в Telegram.

«Буквально накануне получили ответ от правительства. В рамках федерального предложения они это не видят, но видят, что каждый регион в праве продлять праздники. Поэтому мы вместе с депутатами наших заксобраний будем обращаться к губернаторам, для того чтобы в этом году в тех регионах, где это актуально, особенно в регионах, где важно развитие сельского хозяйства, чтобы в них эти майские праздники были продлены», — сказал он.

В 2022 году майские праздники отмечаются с 1 по 3 мая, а также с 7 по 10 мая. Рабочими будут дни с 4 по 6 мая.

В воскресенье, 19 апреля, пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова сообщила, что в правительстве столицы вопрос продления майских праздников не обсуждается.

Даванков 5 апреля озвучил идею о продлении майских праздников с 1 по 10 мая. По его мнению, длинные выходные позволят людям заготовить продукты на осень и больше времени провести с близкими. Однако член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с «Известиями» назвала идею продления праздников несвоевременной. Она отметила, что такое решение в условиях экономических санкций может быть неуместным.