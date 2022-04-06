Депутат Госдумы назвала несвоевременной идею продления майских выходных

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в среду, 6 апреля, прокомментировала «Известиям» инициативу продлить майские выходные до 10 дней.

По ее словам, такое предложение является несвоевременным, а в условиях экономических санкций — неуместным.

«Сегодня работодатели переживают достаточно сложный период экономических санкций. Стараются при поддержке правительства сохранить и увеличить заработную плату, сохранить рабочие места для работников, принять новых работников, с учетом того что иностранные компании уходят с российских рынков. В этих условиях на них накладывать дополнительные затраты на предоставление дополнительных праздничных нерабочих дней, считаю, неуместно», — указала парламентарий.

Также депутат отметила, что в России внесено в календарь 14 праздничных дней и это достаточно большое количество праздников по сравнению с другими странами.

С соответствующей инициативой ранее в этот же день выступил зампредседателя Государственной думы РФ, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков. По его словам, 10-дневные праздничные выходные в этом году в период с 1 по 10 мая помогут людям наладить снабжение продовольствием. Прежде всего связано предложение с огородниками, у которых будет больше времени, чтобы посадить овощи.

Согласно производственному календарю на 2022 год выходными днями значатся 30 апреля – 1 мая и 7−10 мая. Дни с 4 по 6 мая включительно отмечены как рабочие.

4 апреля специалисты в сфере туризма назвали самые популярные направления на майские праздники. Самым популярным направлением на майские праздники среди российских курортов признано морское побережье Сочи.