Прямой эфир
Политика
ГД одобрила в I чтении оборотные штрафы за неисполнение закона о «приземлении»
Мир
Украина запросила у МВФ $5 млрд в месяц на поддержание экономики
Спорт
«Енисей» выиграл у «Рубина» и вышел в полуфинал Кубка России по футболу
Мир
Захарова сообщила о 7 тыс. иностранных наемниках из 63 стран на Украине
Мир
В Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы
Мир
28 мирных жителей эвакуировались через гумкоридоры в Мариуполе
Мир
В Германии отметили рекордный за 50 лет рост цен на топливо в марте
Общество
Путин поддержал введение занятий по историческому просвещению в школах
Мир
Китай запустил новый грузовой ж/д маршрут в Германию в обход России
Мир
ФРГ поставит новое оружие Восточной Европе в обмен на поставки советского Украине
Мир
Туристы с МКС не смогли вернуться на Землю из-за шторма в Атлантике

Министр обороны КНР призвал США прекратить недооценивать решимость Китая

Министр обороны КНР Фэнхэ призвал США прекратить недооценивать решимость Китая
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительству США следует прекратить недооценивать решимость и способности Китая в сфере защиты национальных интересов. Об этом 20 апреля в телефонном разговоре со своим американским коллегой Ллойдом Остином заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.

Соломоново напряжение: появится ли в Тихом океане военная база Китая
Как маленький остров стал ареной для баталий крупных держав

«Китай надеется на установление и устойчивое развитие здоровых и стабильных отношений с США на правах крупных держав и непременно будет отстаивать национальные интересы и престиж. США не следует недооценивать решимость и возможности Китая», — приводятся его слова в сообщении минобороны КНР.

Как отметил глава минобороны Китая, если тайваньский вопрос будет решен неприемлемым образом, это окажет разрушительное воздействие на отношения между двумя странами.

«Китайская армия будет решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность», — подчеркнул Вэй Фэнхэ.

Ранее, 15 апреля, Пекин выразил протест в связи с визитом конгрессменов США на остров. Как говорится в заявлении официального представителя Минобороны КНР, старшего полковника У Цяня, поездка политиков США на Тайвань подрывает политическую базу китайско-американских отношений.

До этого, 7 апреля, министерство обороны КНР заявило, что Китай сделал США представление в связи с утверждением поставок Тайваню американских вооружений на сумму $95 млн и оказанием помощи для обслуживания зенитно-ракетных комплексов Patriot.

18 марта президент США Джо Байден заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Вашингтон по-прежнему выступает против изменений статуса Тайваня. В ответ председатель КНР указал американскому лидеру на тупик отношений между США и Китаем, который прочно установила администрация предыдущая американского лидера Дональда Трампа.

Тайваньский вопрос остается наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022