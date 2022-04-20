Министр обороны КНР призвал США прекратить недооценивать решимость Китая

Правительству США следует прекратить недооценивать решимость и способности Китая в сфере защиты национальных интересов. Об этом 20 апреля в телефонном разговоре со своим американским коллегой Ллойдом Остином заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.

«Китай надеется на установление и устойчивое развитие здоровых и стабильных отношений с США на правах крупных держав и непременно будет отстаивать национальные интересы и престиж. США не следует недооценивать решимость и возможности Китая», — приводятся его слова в сообщении минобороны КНР.

Как отметил глава минобороны Китая, если тайваньский вопрос будет решен неприемлемым образом, это окажет разрушительное воздействие на отношения между двумя странами.

«Китайская армия будет решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность», — подчеркнул Вэй Фэнхэ.

Ранее, 15 апреля, Пекин выразил протест в связи с визитом конгрессменов США на остров. Как говорится в заявлении официального представителя Минобороны КНР, старшего полковника У Цяня, поездка политиков США на Тайвань подрывает политическую базу китайско-американских отношений.

До этого, 7 апреля, министерство обороны КНР заявило, что Китай сделал США представление в связи с утверждением поставок Тайваню американских вооружений на сумму $95 млн и оказанием помощи для обслуживания зенитно-ракетных комплексов Patriot.

18 марта президент США Джо Байден заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Вашингтон по-прежнему выступает против изменений статуса Тайваня. В ответ председатель КНР указал американскому лидеру на тупик отношений между США и Китаем, который прочно установила администрация предыдущая американского лидера Дональда Трампа.

Тайваньский вопрос остается наиболее чувствительным в двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.