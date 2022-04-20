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Путин усомнился в норманнской теории образования Древнерусского государства

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Президент России Владимир Путин высказал свои сомнения относительно образования Древнерусского государства, главную роль в становлении которого, согласно норманнской теории, сыграли варяги. Об этом он заявил участникам наблюдательного совета платформы АНО «Россия — страна возможностей» в Кремле 20 апреля.

Согласно легенде, на которой базируется норманнская теория, славянские племена не могли самостоятельно управлять собой и поэтому обратились за помощью к братьям-варягам Синеусу, Трувору и Рюрику. Последний из них и основал первую династию на русском престоле.

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«То, что он с дружиной пришел откуда-то из Скандинавии, совсем не значит, что верна вот эта норманнская теория образования Русского государства, его же призвали. Кто-то же его призвал на служение, он же не сам туда заявился, ничего там не покорял», — цитирует российского лидера «Газета.Ru».

Как подчеркнул Путин, если кто-то призвал Рюрика, значит прогосударственные структуры уже существовали на территориях позже основанного им государства. Кроме того, есть мнение, что у Рюрика были в роду славяне и он не случайно оказался в конечном итоге в Новгороде, сообщил президент.

«Это очень интересная сфера деятельности, которая дает нам понимание, откуда мы пришли, как мы развивались. Исходя из этого, можно строить наши планы на будущее, потому что надо понимать базу, основу, фундамент, на котором строилось российское государство», — уточнил глава государства.

Также в ходе заседания набсовета АНО «Россия — страна возможностей» президент РФ поддержал идею введения занятий по историческому просвещению в школах и одобрил инициативу поднятия флага и исполнения гимна государства в образовательных учреждениях.

Накануне, 19 апреля, глава государства, направляя свое приветствие участникам всероссийского школьного исторического форума «Сила — в правде!», отметил, что глубокое знание своей истории, уважительное, бережное отношение к великому патриотическому, духовному, культурному наследию Отечества позволяют делать верные выводы из прошлого.

В тот же день глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что ведомство введет изучение истории в российских школах с 1-го класса. При этом он уточнил, что школьники будут изучать ее в рамках других предметов. Сейчас в российских школах курс истории начинается с пятого класса. Кроме того, министерство дополнит учебники по истории событиями спецоперации России по защите Донбасса, начатой 24 февраля, целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины.

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