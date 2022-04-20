Путин поддержал введение занятий по историческому просвещению в школах

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания набсовета АНО «Россия — страна возможностей» 20 апреля поддержал идею введения занятий по историческому просвещению в школах. Также российский лидер одобрил инициативу поднятия флага и исполнения гимна государства в образовательных учреждениях.

В свою очередь, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что после начала спецоперации России по защите жителей Донбасса на российских школьников «обрушился шквал дезинформации». Он подчеркнул, что ведомство усилило работу по противодействию неправдоподобной информации.

«Мы такую работу ведем и ее усилили с начала специальной операции, потому что на детей шквал дезинформации обрушился абсолютно неправдоподобной — фейки относительно нашей страны», — сказал он.

По его словам, в школах уже проводятся уроки, на которых обсуждаются цели спецоперации.

Накануне Кравцов рассказал, что Минпросвещения введет изучение истории в российских школах с первого класса. При этом он уточнил, что школьники будут изучать ее в рамках других предметов. Сейчас в российских школах курс истории начинается с пятого класса. Кроме того, министерство дополнит учебники по истории событиями спецоперации России по защите Донбасса.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил важность изучения отечественной истории. Он подчеркнул, что семилетние дети интересуются тем же, что и взрослые, и ведомство уполномочено принимать такие решения.

Президент РФ 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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