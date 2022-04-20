В Госдуме оценили перспективы дальнейших переговоров России и Украины

Власти Киева не могут гарантировать исполнение каких-либо обещаний. Об этом в среду, 20 апреля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя перспективы дальнейших российско-украинских переговоров.

«Вести переговоры о мире с потомками [гетмана Ивана] Мазепы, чье имя в истории навсегда связано с предательством, смысла нет. Сегодня власть Украины — это не просто приверженцы неонацизма, но и предатели своего народа. <…> Сейчас, спустя 77 лет после Великой Победы, мы вынуждены вновь бороться с нацизмом, вновь освобождать от него Европу», — отметил он.

Как подчеркнул депутат, переговоры — это прерогатива настроенных на диалог людей, последовательных в своих действиях, а не тех, кто не способен здраво воспринимать действительность и готов бросить «к ногам кураторов из-за океана» интересы своей страны. Киевский режим, неизменно действующий по указке Запада, не может гарантировать исполнение каких-либо обещаний, добавил политик.

«Далекий от постоянства, он зато очень постоянен в озвучивании взаимоисключающих и противоположных позиций с целью затягивать переговорный процесс и в наплевательском отношении к своим же гражданам», — заключил Белик.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что украинская сторона в ходе переговоров с Россией постоянно отходит от своих слов, добавив, что в плане эффективности переговоров это имеет очень плохие последствия.

Помимо этого, он рассказал, что Украине передан российский проект документа, который включает «четкие, выработанные формулировки».

Он также напомнил, что президент России Владимир Путин уже ранее говорил об этом, выступая на космодроме 12 апреля. В тот день российский лидер сообщил, что ему доложили о новом изменении в позиции Киева на переговорах. Он отметил, что Украина отошла от стамбульских договоренностей и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию.

20 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия уже давно не доверяет переговорщикам Украины. По словам представителя МИДа, Москва была готова к тому, что Киев в ходе переговоров поведет себя непоследовательно. Она пояснила, что это классическая схема, которая говорит о том, что режим несамостоятельный и им управляют. Она также отметила, что это показатель того, что переговоры используются как отвлекающий маневр.

29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Они шли около трех часов. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После этого переговоры продолжались в видеоформате.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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