Путин назвал причиной начала спецоперации РФ трагедию в Донбассе

Трагедия в Донбассе вынудила Россию начать специальную военную операцию. Об этом в среду, 20 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Именно трагедия, которая происходила на Донбассе, в том числе в Луганской Народной Республике, вынудила, просто заставила Россию начать эту военную операцию, о которой сегодня все хорошо знают. Прежде всего целью этой операции является помощь людям, помощь нашим людям, проживающим на Донбассе», — сказал он в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Российский лидер напомнил, что все восемь лет в Донбассе продолжались бомбежки, удары артиллерии и боевые действия, людям было очень тяжело.

Он подчеркнул, что Россия будет действовать последовательно, чтобы жизнь в Луганской и Донецкой народных республиках нормализовалась.

«Мы добьемся положения, при котором и там постепенно жизнь нормализуется, она будет меняться к лучшему», — заявил Путин.

12 апреля российский лидер заявил, что происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было. Президент отметил, что спецоперация идет по плану, а сроки ее завершения зависят от интенсивности боевых действий. Кроме того, он выразил уверенность в том, что цели специальной операции будут достигнуты, так как задачи, поставленные перед российской армией, являются благородными.

2 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что одна из главных задач спецоперации заключается в восстановлении границ Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР).

16 марта Путин заявил, что кризис на Украине невозможно было решить, действуя только на территории ДНР и ЛНР. По его словам, в таком случае вооруженный конфликт длился бы бесконечно, а по границам республик пролегла бы новая линия фронта.

Тогда же он отметил, что власти Украины на протяжении восьми лет игнорировали и саботировали Минские соглашения, а в конце 2021 года публично отказались от их выполнения. Путин подчеркнул, что целью спецоперации является помощь жителям Донбасса, которые в течение почти восьми лет подвергались геноциду «самыми варварскими методами».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».