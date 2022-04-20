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В Госдуме предупредили европейские страны о компенсации РФ ущерба от санкций

Спикер Госдумы Володин предупредил европейские страны, что им придется компенсировать России ущерб от санкций
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Европейским странам, которые ввели санкции против России, придется компенсировать ущерб от них. Об этом в среду, 20 апреля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«Во-первых, санкции против Российской Федерации незаконны. К этой теме мы еще вернемся и посчитаем вред, который вы нанесли нашей экономике. Вам придется в любом случае его компенсировать. Как и когда — вопрос времени», — написал он в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что европейские страны — не единственные потребители российских энергоресурсов и у России есть куда их перенаправить.

«Тем более как партнеры вы никакие. Постоянно воруете запасы газа, забирая деньги фактически из бюджета страны, а значит, у наших граждан. Подчеркиваете, что в будущем будете искать других поставщиков. Тем самым ставите крест на долгосрочных отношениях», — подчеркнул Володин.

Спикер добавил, что Россия к вызовам адаптирована, а европейские страны привыкли беззаботно жить за счет РФ.

18 апреля президент России Владимир Путин заявил, что главным негативным фактором для экономики РФ стало санкционное давление со стороны Запада. По его словам, расчет был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в РФ, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы и масштабный дефицит товаров в магазинах.

8 апреля Евросоюз принял пятый блок санкций против России. В нем ЕС ввел запрет на перевозки грузов транспортом России и Белоруссии, однако рестрикции не распространяются на перевозку медицинских препаратов и продовольствия. Также ограничения предусматривают «заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из России, эмбарго на поставку вооружения в Россию, запрет на экспорт в Россию, в частности высокотехнологичных товаров, на сумму €10 млрд».

15 марта Евросоюз ввел запрет на новые инвестиции в сфере энергетики РФ, под исключения также попали мирный атом и транспортировка энергоресурсов в ЕС.

10 марта министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страны Запада начали экономическую войну против России и пытаются создать дефицит товаров. По его словам, правительство приняло меры для привлечения капитала в страну. Ключевой задачей правительства остаются стабилизация финансовой системы государства и обеспечение ее бесперебойной работы.

Страны Запада ввели антироссийские санкции после того, как 24 февраля Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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