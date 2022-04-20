При столкновении автобуса и минивэна в Нигерии погибли 20 человек

Как минимум 20 человек погибли в ДТП с микроавтобусом и минивэном в штате Баучи на северо-востоке Нигерии. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на данные Федерального корпуса безопасности дорожного движения Нигерии.

Отмечается, что в двух автомобилях во время ДТП находился 21 человек, 20 из которых погибли в аварии. Пострадавший водитель был ранен, на данный момент информация о его состоянии не приводится.

По предварительным сведениям, причиной инцидента стало превышение скорости. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее, 17 апреля, по меньшей мере четыре человека погибли и 62 получили травмы в результате ДТП, которое произошло в городе Жакмель на юге Гаити. Отмечается, что грузовик, в котором находились пассажиры, перевернулся на дороге еще 16 апреля. Все пострадавшие доставлены в больницу, 24 из них находятся в тяжелом состоянии.