Четыре человека погибли и более 60 пострадали в ДТП на юге Гаити

По меньшей мере четыре человека погибли и 62 получили травмы в результате ДТП, которое произошло в городе Жакмель на юге Гаити. Об этом в воскресенье, 17 апреля, сообщает портал Gazette Haiti.

Отмечается, что грузовик, в котором находились пассажиры, перевернулся на дороге еще 16 апреля.

Все пострадавшие доставлены в больницу, 24 из них находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

17 апреля сообщалось, что автобус, перевозивший паломников к святилищу Чалма, стал причиной массового ДТП в районе Малиналько в штате Мехико.

В результате инцидента пострадали не менее 10 человек. На место происшествия прибыли несколько бригад медиков и спасателей, которые оперативно оказали первую помощь. Нескольких участников аварии пришлось доставить в местную больницу.

При этом также стало известно, что около 15 автомобилей получили серьезные повреждения.