Автобус с паломниками стал причиной крупного ДТП в Мехико

Автобус, перевозивший паломников к святилищу Чалма, стал причиной массового ДТП в районе Малиналько в штате Мехико. Об этом в субботу, 16 апреля, сообщил мексиканский информационный портал Televisa.

«Авария произошла на трассе Хокисинго-Чалма, когда у автобуса отказали тормоза и он начал таранить проезжавшие поблизости автомобили», — говорится в публикации.

В результате инцидента пострадали не менее 10 человек. На место происшествия прибыли несколько бригад медиков и спасателей, которые оперативно оказали первую помощь. Нескольких участников аварии пришлось доставить в местную больницу.

Сведений о погибших в настоящий момент нет.

Также отмечается, что около 15 автомобилей получили серьезные повреждения.

Сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства случившегося, а также организуют движение на аварийном участке.

Ранее, 13 апреля, стало известно о 10 погибших и 14 раненных в результате ДТП с туристическим автобусом на юге Египта. Среди жертв аварии четверо французов, один бельгиец и пятеро египтян.