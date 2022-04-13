В Египте десять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

ДТП с туристическим автобусом произошло на юге Египта утром 13 апреля. В результате погибли 10 человек, 14 получили ранения, сообщает египетский портал Vetogate.

Автобус, принадлежащий компании Misr, столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем на 43-м км трассы Асуан — Абу-Симбел. После этого он загорелся. Среди погибших четверо французов, один бельгиец и пятеро египтян.

На место инцидента прибыло 30 машин скорой. Пострадавшие с ушибами и переломами были доставлены в больницу.

В феврале туристический автобус перевернулся в центральной части Турции, в районе города Конья. В результате аварии погибли пять человек.