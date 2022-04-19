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Минобороны РФ обратилось к командирам и военным ВСУ с предложением сложить оружие

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Минобороны России обратилось к командирам подразделений и военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) на «Азовстали» с призывом сложить оружие и тем спасти себе жизни, о чем стало известно во вторник, 19 апреля.

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«Вооруженные силы России, руководствуясь чисто гуманными принципами, вновь предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наемникам с 14:00 мск 20 апреля 2022 года прекратить боевые действия и сложить оружие», — заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Он подчеркнул, что руководство Российской Федерации всем сложившим оружие «гарантирует сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи».

Мизинцев добавил, что радиоперехваты командиров оставшихся на «Азовстали» вооруженных формирований доказывают безысходность их положения. Они ожидают команду из Киева, так как в противном случае за указанные действия на Украине их ждет «военный трибунал с приговором, вплоть до расстрела». Этим представитель Минобороны РФ объяснил игнорирование украинскими военными предложенных им гумкоридоров.

Ранее, 19 апреля, Минобороны РФ предлагало сдаться украинским формированиям, находящимся на комбинате «Азовсталь». Для вывода украинских военных, боевиков и иностранных наемников был открыт гуманитарный коридор. Режим тишины действовал с 14:00 до 16:00 мск.

В этот же день глава Чечни Рамзан Кадыров заявил: российские военные возьмут под контроль территорию «Азовстали» уже «сегодня-завтра». По его словам, в других населенных пунктах украинские националисты «бегут сами».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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