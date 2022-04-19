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Байден подтвердил намерение США увеличить поставки вооружений Украине

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Президент США Джо Байден во время поездки в штат Нью-Гемпшир подтвердил намерения властей Соединенных Штатов поставлять больше артиллерийских вооружений Украине. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщает телеканал CNBC.

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«Да [будем поставлять]», — заявил Байден в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

17 апреля сообщалось, что на Украину прибыла новая партия оружия и техники в рамках последнего пакета помощи от администрации президента Соединенных Штатов. В том числе в страну были доставлены 11 вертолетов Ми-17; 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.

13 апреля стало известно, что Байден утвердил дополнительный пакет военной помощи в обеспечение безопасности Украины на сумму $800 млн. По словам президента США, новый пакет поддержки включает уже предоставленные системы вооружений, а также артиллерийские системы, бронетранспортеры, вертолеты.

12 апреля представитель Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что Вашингтон прорабатывает возможность передачи Киеву артиллерии. Она отметила, что США обязались выделить на эти цели $1,7 млрд и стремятся ускорить поставки в ответ на запрос украинской стороны.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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