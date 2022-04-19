Чеченский боец назвал причину нежелания националистов покинуть «Азовсталь»

Националисты не могут покинуть территорию комбината «Азовсталь» в Мариуполе, потому что в таком случае им в спины выстрелят их же соратники. Такое мнение выразил 19 апреля боец чеченского батальона с позывным «Рейнджер», назвав некоторых боевиков заложниками.

«Они боятся тех, кто их убьет. Там есть очень много людей, которые с удовольствием оттуда вышли бы давным-давно и ушли к себе домой, но они боятся тех, кто им будет стрелять в спину. А в спину будут стрелять, раз они убивают 10-летних детей, которые за водой идут. Думаете, они не будут стрелять друг в друга? Там же звери. Там же нелюди», — рассказал Рейнджер корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину.

Ранее в этот день Минобороны РФ предложило сдаться украинским формированиям, находящимся на комбинате «Азовсталь». Для вывода украинских военных, боевиков и иностранных наемников был открыт гуманитарный коридор. Режим тишины действовал с 14.00 до 16.00 мск.

Всем сложившим оружие гарантировалось сохранение жизни. Однако на призыв никто не отозвался. Полторанин показал, как выглядел гумкоридор для выхода сдавшихся украинских боевиков с территории комбината.

Тогда после завершения объявленного российской стороной режима тишины по промзоне нанесли артиллерийский удар.

Как заявил 19 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров, российские военные возьмут под контроль территорию «Азовстали» уже «сегодня-завтра». По его словам, в других населенных пунктах украинские националисты «бегут сами».

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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