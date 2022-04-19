Выступавший перед парламентом Греции боевик «Азова» погиб

Боевик батальона «Азов» по прозвищу «грек Михаил», который вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским выступал перед парламентом Греции, был убит в ходе боев в Мариуполе. Такое заявление сделал греческий телеканал Skai во вторник, 19 апреля, однако с предупреждением, что достоверные данные о том, жив боевик или нет в данный момент отсутствуют.

«Согласно информации, боевик «Азова» убит в боях в Мариуполе», — сообщил телеканал, однако не указал источник данных сведений.

Зеленский в ходе своего 15-минутного выступления перед парламентом Греции 7 апреля представил двух боевиков «Азова» греческого происхождения.

Как указали парламентарии из оппозиционных партий СИРИЗА, коммунистической партии Греции (КПГ) и МеРА25, они уважают демократически избранного украинского лидера и всячески его поддерживают, однако считают недопустимым и возмутительным слушать радикальных боевиков «Азова».

Тогда же в правительстве Греции назвали ошибочным выступление перед греческим парламентом боевиков «Азова». Об этом заявил официальный представитель правительства Яннис Иконому.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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