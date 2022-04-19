Названы основные проблемы в сфере ЖКХ

Первые три места в рейтинге жалоб в сфере ЖКХ за I квартал заняли неудовлетворительное состояние, содержание и текущий ремонт домов, начисление платы за ЖКУ, а также управление многоквартирным домом. Об этом журналистам рассказали аналитики НП «ЖКХ Контроль».

На эти проблемы приходится практически половина (45%) обращений граждан, добавили общественники.

«Важнейшим из года в год является и начисление платы за жилищно-коммунальные услуги. Однако в первом квартале года это носит более явный характер, поскольку некоторые управляющие организации поднимают тариф за текущий ремонт, а также производится корректировка платы по отоплению», — сказал исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов.

Также в этом же году влияние оказала сложная экономическая ситуация — собственники более пристально следят за расходами на ЖКУ, добавил он.

Также в Топ-10 тем обращений вошли проблемы, связанные с благоустройством придомовой территории, качеством коммунальных услуг, капитальным ремонтом, общими собраниями собственников, обращением с ТКО, общим имуществом (состав, возврат, распоряжение).

При составлении рейтинга были использованы обращения, поступившие на телефоны «горячих линий» региональных центров общественного контроля, в рамках приема граждан, по электронной почте, посредством Почты России и через официальные сайты. Всего за отчетный период на горячие линии РЦОКов и в приемную Национального центра «ЖКХ Контроль» поступило 6 784 обращения. Для сравнения, в первом квартале 2021 года поступило 6 951 обращение.