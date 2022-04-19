Прямой эфир
Экономика
Завод Henkel в Ленобласти сохранит производство и 240 рабочих мест
Мир
Lockheed Martin обсудила с Пентагоном рост производства оружия для Украины
Общество
В Совфеде поддержали инициативу исполнять в школах гимн России
Мир
МВФ спрогнозировал спад ВВП Украины в 2022 году на 35%
Политика
В ГД раскритиковали требование Зеленского признать РФ спонсором терроризма
Общество
ФАС согласовала цены на новые формы выпуска детской вакцины от COVID-19
Туризм
Польша приостановила выдачу виз в Калининграде из-за нехватки работников
Общество
Meta обжаловала решение суда о признании ее экстремистской организацией
Мир
В Словакии потребовали отставки правительства за передачу Украине С-300
Мир
Солдаты ВСУ рассказали о хорошем отношении в военном госпитале России
Мир
В ДНР заявили о неиспользовании нового гумкоридора из «Азовстали»

Директор РУССТРАТа прокомментировала требование внести РФ в список «спонсоров терроризма»

Директор РУССТРАТа Панина оценила шанс внесения РФ в список стран «спонсоров терроризма»
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявления официальных представителей Госдепа США о возможности включения РФ в список «спонсоров терроризма» имеют цель создания «дымовой завесы», скрывающей правду о преступлениях против человечности, совершаемых украинской стороной. Об этом 19 апреля заявила «Известиям» директор Института Международных политических и экономических стратегий (РУССТРАТа) Елена Панина.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

«Можно говорить и о том, что вброс темы о «привлечении России к ответственности» делается заранее, в преддверие провокаций, которые готовятся сейчас на Украине. Мы знаем, что туда уже прибыли представители организации «Белые каски», прославившиеся изготовлением фейков о «применении химоружия в Сирии», — отметила она.

По словам Паниной, теперь они будут пытаться повторить это на Украине, а коллективный Запад путем фальсификаций и потоками пропагандистской лжи пытается начать судилище над страной, победившей фашизм. Это делается в интересах США, Великобритании и киевского режима, взявшего на вооружение нацистские идеи, уверена эксперт.

«Возникает ощущение, что правящие круги коллективного Запада одержимы идеей взять реванш за итоги Нюрнбергского трибунала, осудившего нацизм, поменять местами осужденных и судей. В этой ситуации российской стороне необходимо усилить организационную, и главное, медийную активность в вопросе о расследованиях преступлений против человечности, совершенных киевским режимом и доведении их результатов до мирового сообщества», — продолжила Панина.

Во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления из Вашингтона о том, что Россия может быть признана государством – спонсором терроризма в Москве стали «пропагандистским ходом». По ее словам, это для того, чтобы убедить тех, кто еще не сломался, сама идея не подкреплена ни правом, ни фактами.

Ранее в этот день член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев заявил «Известиям», что требование президента Украины Владимира Зеленского признать Россию страной, спонсирующей терроризм, выходит за рамки здравого смысла. Политик указал на то, что РФ всегда занимала непримиримую принципиальную позицию в отношении терроризма и экстремизма.

15 апреля Зеленский попросил главу Белого дома признать Россию страной, спонсирующей терроризм. Как отметила газета The Washington Post, с таким призывом украинский лидер выступил во время недавнего телефонного разговора с Байденом. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс, в свою очередь, заявил, что Штаты изучают эту возможность.

В декабре 2021 года сенатор-республиканец Джим Риш также предложил объявить Россию «спонсором терроризма» и направить киевским властям $450 млн, которые должны пойти на поддержку вооруженных сил Украины в 2022 году.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022