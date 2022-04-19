Директор РУССТРАТа прокомментировала требование внести РФ в список «спонсоров терроризма»

Заявления официальных представителей Госдепа США о возможности включения РФ в список «спонсоров терроризма» имеют цель создания «дымовой завесы», скрывающей правду о преступлениях против человечности, совершаемых украинской стороной. Об этом 19 апреля заявила «Известиям» директор Института Международных политических и экономических стратегий (РУССТРАТа) Елена Панина.

«Можно говорить и о том, что вброс темы о «привлечении России к ответственности» делается заранее, в преддверие провокаций, которые готовятся сейчас на Украине. Мы знаем, что туда уже прибыли представители организации «Белые каски», прославившиеся изготовлением фейков о «применении химоружия в Сирии», — отметила она.

По словам Паниной, теперь они будут пытаться повторить это на Украине, а коллективный Запад путем фальсификаций и потоками пропагандистской лжи пытается начать судилище над страной, победившей фашизм. Это делается в интересах США, Великобритании и киевского режима, взявшего на вооружение нацистские идеи, уверена эксперт.

«Возникает ощущение, что правящие круги коллективного Запада одержимы идеей взять реванш за итоги Нюрнбергского трибунала, осудившего нацизм, поменять местами осужденных и судей. В этой ситуации российской стороне необходимо усилить организационную, и главное, медийную активность в вопросе о расследованиях преступлений против человечности, совершенных киевским режимом и доведении их результатов до мирового сообщества», — продолжила Панина.

Во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления из Вашингтона о том, что Россия может быть признана государством – спонсором терроризма в Москве стали «пропагандистским ходом». По ее словам, это для того, чтобы убедить тех, кто еще не сломался, сама идея не подкреплена ни правом, ни фактами.

Ранее в этот день член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев заявил «Известиям», что требование президента Украины Владимира Зеленского признать Россию страной, спонсирующей терроризм, выходит за рамки здравого смысла. Политик указал на то, что РФ всегда занимала непримиримую принципиальную позицию в отношении терроризма и экстремизма.

15 апреля Зеленский попросил главу Белого дома признать Россию страной, спонсирующей терроризм. Как отметила газета The Washington Post, с таким призывом украинский лидер выступил во время недавнего телефонного разговора с Байденом. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс, в свою очередь, заявил, что Штаты изучают эту возможность.

В декабре 2021 года сенатор-республиканец Джим Риш также предложил объявить Россию «спонсором терроризма» и направить киевским властям $450 млн, которые должны пойти на поддержку вооруженных сил Украины в 2022 году.