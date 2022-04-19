С 1 сентября в российских школах введут обязательное исполнение гимна

Учебные недели в школах на территории Российской Федерации с 1 сентября будут начинаться с исполнения национального гимна и поднятия государственного флага. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила — в правде!» в Музее Победы.

«Исполнение гимна в начале учебной недели будет проводиться в каждой школе с 1 сентября следующего учебного года. Данное мероприятие будет сопровождаться поднятием государственного флага», — заявил политик.

Тогда же Кравцов анонсировал введение Министерством просвещения изучения истории в российских школах с первого класса. Позже министр уточнил, что отдельных уроков истории вводить не планируется, ее будут изучать в рамках других предметов.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу, отметил важность изучения отечественной истории. Он подчеркнул, что семилетние дети интересуются тем же, что и взрослые, и Минпросвещения уполномочено принимать такие решения.

19 апреля президент РФ Владимир Путин во время приветственного слова участникам первого всероссийского школьного исторического форума «Сила — в правде!» отметил, что глубокое знание своей истории позволяет делать верные выводы из прошлого. Также он обратил внимание на важность стремления молодежи учиться, развиваться и вносить свой вклад в защиту исторической правды.

В конце марта помощник президента РФ Владимир Мединский на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению предложил России перенять опыт США, где на протяжении последних 150 лет учебный день в школах начинается с короткой молитвы во славу Америки, ее символов и флага.

В свою очередь, Песков заявил, что предложение является лишь инициативой Мединского как одного из руководителей Военно-исторического общества, а к официальной позиции Кремля это отношения не имеет.