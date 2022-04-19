Корреспондент «Известий» показал работу ударных вертолетов ВКС РФ в Донбассе

Ударная группа вертолетов ВКС РФ поразила наземные цели украинской армии в населенном пункте Попасная Луганской Народной Республики (ЛНР). Кадры пролета вертолетов на выходе из населенного пункта снял корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага 19 апреля.

На кадрах видно, как два вертолета пролетают над населенным пунктом и удаляются на базу.

Ранее во вторник сообщалось, что штурмовые подразделения ЛНР продолжают продвигаться вглубь Попасной. Данный населенный пункт стал местом сосредоточения националистов. Украинские боевики стали отступать после того, как в действие вступила самоходная артиллерия Луганской Народной Республики. Под ее прикрытием штурмовые бригады продолжают занимать квартал за кварталом.

17 апреля корреспондент телеканала «Известия» также показал, как выглядит диспетчерская железнодорожного депо в населенном пункте Попасная после боев войск. На кадрах видны разрушения, также слышен грохот снарядов. По словам журналиста, район все еще продолжает обстреливать украинская армия.

До этого Денис Кулага показал последствия ожесточенных боев в Попасной. На представленных им кадрах можно заметить тела убитых украинских националистов, а также сожженную в ходе сражений технику.

Штурм северных рубежей Попасной танкистами ЛНР начался в тот же день. Как рассказал корреспондент «Известий», освобождение депо позволило силам ЛНР попасть к железной дороге. Журналист подчеркнул, что это небезопасно, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают территорию кассетными боеприпасами.

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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