Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села со стороны Украины

Со стороны Украины было обстреляно село Головчино в Белгородской области, расположенное возле границы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения. Сведений о пострадавших пока нет. Сейчас идет подомовой обход», — написал он в своем Telegram-канале 19 апреля.

Он отметил, что на данный момент известно об одной пострадавшей женщине, ей оказывается медицинская помощь. Гладков уточнил, что более подробная информация о разрушениях будет позже.

14 апреля со стороны Украины было обстреляно село Журавлевка в Белгородской области. В результате обстрела пострадал местный житель 37 лет — он получил легкое осколочное ранение в предплечье.

15 апреля заместитель губернатора Белгородской области Владимир Базаров сообщал о повреждениях более 20 домов и школы при обстреле Журавлевки.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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