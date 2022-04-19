Bloomberg указало на достижение максимума по стоимости газа в США

Цены на природный газ в США весной 2022 года выросли в два раза по сравнению с прошлым годом, достигнув максимального показателя 2008 года. Цена составляет $270,58 за 1 тыс. куб. м, как сообщает агентство Bloomberg в понедельник, 18 апреля.

Как отмечают в агентстве, причиной увеличения цен являются антироссийские санкции, хотя у США есть свои газовые месторождения. Политика Вашингтона в сфере экономики заключается в организации эмбарго против российского газа на рынке в Европе.

Это стало причиной роста цен в Старом Свете, при этом поставки из США не могут покрыть нехватку российских энергопоставок. Из-за этого цены на газ поднялись и в самих Соединенных Штатах, отмечают аналитики агентства. На цену также повлиял холодный апрель в Северной Америке.

Ранее, 17 апреля, председатель профсоюза пищевой промышленности Гидо Цайтлер рассказал, что эмбарго на поставки российского газа приведет к перебоям в работе пищевой промышленности Германии. Рост стоимости производства в первую очередь скажется на средних и малых предприятиях, а некоторые будут вынуждены закрыть свой бизнес, заключил Цайтлер.

Ранее в этот же день вице-президент крупнейшего банка Германии Deutsche Bank Карл фон Рор сообщил, что в случае введения эмбарго на импорт энергоносителей из России инфляция в ФРГ может достигнуть 10%. Благоприятный прогноз заключается в том, что в течение года Германия будет на уровне инфляции 7–8%.

13 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает, которая, по словам российского лидера, для этих стран носит абсолютно беспрецедентный характер. Ранее в апреле стало известно, что в Германии инфляция в марте выросла до 7,3%, что стало самым высоким показателем с момента объединения ФРГ и ГДР в 1990 году. В США потребительские цены выросли на 8,5% к концу марта, что стало самым высоким уровнем инфляции с 1981 года.

Санкции против России усилились после того, как 24 февраля Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где несколькими днями ранее ситуация значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Несогласные со спецоперацией страны Запада ввели новые санкции против РФ. В частности, ограничения коснулись энергоресурсов. Из-за запретов инфляция в Европе и США существенно усилилась, а цены выросли.

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